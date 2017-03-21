AB’nin Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’la görüşen Arnavut Birliği lideri Ziadin Sela, geçen ziyarette konuşulanların tekrarlandığını söyledi.

Makedonya’daki krize çözüm bulunması yerine gitgide şiddetlendiğini söyleyen Sela, “Bize kurumlar içinde çözüm gerekiyor. Bize meclis lazım ki oturup konuşalım ve çözüm arayalım. Buna karşı olanlar anarşisttir ve vatandaşların refahını düşünmüyorlar” ifadelerini kullandı.

Hahn’dan en kısa sürede hükümetin kurulması için kendilerine tavsiye verildiğini belirten Sela, Cumhurbaşkanı İvanov’un SDSM koalisyonuna hükümeti kurma yetkisini verme zorunluluğu olduğunu vurguladı.

Sela, “Meclisin kurucu oturumu yapılmalı ve başkanı seçilmeli. Ardından Cumhurbaşkanı 10 gün içerisinde hükümet yetkisi hakkında olumlu bir cevap vermeli. Bunun doğru olmadığını düşünenler sonradan Anayasa Mahkemesine başvursun” diyerek yasaları çiğneyenlerin cezalandırılmaması halinde gelecekte de benzer şeyler yapmak için cesaretlendirileceğini sözlerine ekledi.