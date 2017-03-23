Seçim ve Atamalar Komisyonu Başkanlığı için üç gündür süren koordinasyon toplantılarında en nihayetinde anlaşmaya varıldı.

VMRO-DPMNE’den bir ismin, ki büyük ihtimalle İliya Dimoski, Komisyon Başkanı olarak görev yapması konusunda partiler uzlaştı.

Üç gündür süren görüşmelerde daha önce komisyonda VMRO-DPMNE’nin 6, SDSM’nin 5, BDİ ve Besa’nın 1’er üyesi olması konusunda karar alınmıştı.

Seçim ve Atamalar Komisyonu, Meclis Başkanı seçmen için ön şart olarak kabul ediliyor. Sunulacak isimler komisyonda tartışıldıktan sonra kurucu meclis oturumu düzenlenecek ve teklif edilen isim oylamaya sunulacak.