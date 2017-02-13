



Makedonya Cumhuriyet Savcılığı bugün yaptığı yazılı açıklamada seçimlerde usulsüzlüklerle ilgili işlemin 2016 yılında başlatıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Makedonya Cumhuriyet Savcılığı, ayrımcılık yapmadan ve diğer organlara bağlı kalmadan işlemlerini yürütüyor. İşlemlerin yasal gizliliğinin zedelenmemesi için bu üsreçte işlem hakkında bilgi vermemektedir." denildi.

Savcılığın yazılı açıklamasında "Üsküp Savcılığı'ndan gelen suç duyurusu üzerine, seçim kampanyası organize eden bir kişiye ve bir kuruma karşı Seçim kampanyalarını finanse etmek için araçları kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatmıştır. Bu kişi ve kuruma karşı izni olmayan paraları seçim kampanyasında kullanmak ve yalan mali raporlar sunmaktan soruşturma başlatılmıştır."

Olayla ilgili gerekli belgelerin toplandığını ve Üsküp Savcılığı'nda yaklaşık 70 kişinin ifadeleri alındığı da bildirildi.