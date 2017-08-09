Devlet Seçim Komisyonu, yerel seçimlerle ilgili tarih çizelgesini düzenlediği toplantıda kabul etti.

Buna göre, 15 Ekim’de yapılacak olan yerel seçimlerde seçmen kütüğü değişiklikleri için başvurular 21 Ağustos’ta başlayıp 9 Eylül’e kadar devam edecek.

Bağımsız belediye başkanı ve meclis üyesi adayları 21 Ağustos ile 4 Eylül arasında gerekli imzaları toplayabilecek. Partilerin kendi listelerini en geç 9 Eylül’e kadar Devlet Seçim Komisyonuna teslim etmesi gerekiyor.

Seçim kampanyası 25 Eylül’de başlayacak ve 13 Ekim’de gece yarısına kadar devam edecek. İkinci tur seçim kampanyası ise 27 Ekim’e kadar sürecek.

Partiler ve bağımsız adayların oy pusulasındaki yeri ise 18 Eylül’de belirlenecek. Yerel seçim komisyonları en geç seçimlerin düzenlenmesinden 23 gün önce aday listelerini açıklayacak. Listeler, Makedoncanın yanı sıra belediye çapında nüfusun en az %20’sinin konuştuğu dilde basılacak.