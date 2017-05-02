Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği, bugün sitesinden yaptığı açıklamada ülkenin yasal yollarla seçilmiş yeni bir Meclis Başkanı olduğunu bir kez daha belirtti.

Bu nedenle eski Meclis Başkanı Trayko Velyanvski’nin, ofisini Talat Caferi’ye verme zorunluluğu olduğu hatırlatılan açıklamada, Caferi’nin ABD, AB, NATO ve Almanya başta olmak üzere birçok ülke tarafından tanındığına dikkat çekildi.

Caferi’nin, Cumhurbaşkanı İvanov’u mecliste çoğunluk sağlandığı ve hükümeti kurma yetkisini SDSM lideri Zoran Zaev’e vermesi çağrısında bulunulacağı kaydedilen açıklamada, “İvanov’a bir kez daha herkesin bildiği iletilecek. O da Makedonya’nın üniter yapısını güvence altına alan, anayasaya göre çalışan ve Avro-Atlantik geleceği savunan yeni bir reform hükümetinin programı olduğudur” denildi.