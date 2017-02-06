



Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) temsilcileri Radmila Şekerinska, Renata Deskoska ve Oliver Spasovski bugün Üsküp'te Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Genel Başkan Yardımcıları Teuta Arifi, İzet Meciti ve Nevzat Beyta ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan SDSM Genel Başkan Yardımcısı Radmila Şekerinska, bu görüşmenin SDSM ve BDİ arasındaki ilk görüşme olduğunu ve toplantıda ülkenin bulunduğu mevcut krizden çıkış yollarını konuştuklarını belirtti.

Şekerinska açıklamasında, "Bu görüşmeler ve müzakerelerin devam edeceğini düşünüyoruz. Ortak hedefimiz Var. Makedonya'nın siyasi krizden çıkması ve istikrarlı hükümete sahip olması." dedi.

BDİ Genel Başkan Yardımcısı Teuta Arifi ise fikir alış verişinde bulunduklarını fakat son sözün BDİ Genel Başkanı Ali Ahmeti'ye ait olduğunu söyledi.