



27 Nisan’da Makedonya meclisinde yaşanan olaylarla ilgili SORUŞTURMA SÜRERKEN, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği milletvekilleri Radmila Şekerinska ile Mileva Gyorgieva tanık sıfatıyla Başsavcılıkta ifade verdi.

İfadesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şekerinska, 27 Nisan’daki kanlı ve bazı milletvekillerinin canına kast eden saldırıyla ilgili elindeki fotoğraf ile bilgileri paylaştığını söyledi.

Biri tripod diğeri de saçından çekilmek üzere iki kez saldırıya uğradığını kaydeden Şekerinska, yaşananların, saldırganların iktidarı devretmek istemediğinde neler olabileceğine dair uzun süre hafızalarda kalacağını belirtti.

Şekerinska, milletvekilleri ya da vatandaşların canına kast ederek öldürmeye teşebbüs edenlerin sadece “suç işleyecek kalabalığa katılamk” suçundan yargılanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.