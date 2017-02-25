Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), bugün düzenlediği Merkez Meclis toplantısında oybirliğiyle Genel Başkan Zoran Zaev’e hükümeti kurmak için tam yetki verdi.
11 yıllık “rejimin” ardından yeni demokratik bir hükümet kurma şansını yakalamaktan dolayı kendi ve SDSM adına onur duyduğunu kaydeden Zaev, ilk önceliği Makedonya vatandaşlarının çıkarları olan bir hükümet kurmak istediklerini söyledi.
Zaev, “Şimdi bizleri gerçekçi politikalar yürüten, sorumlu siyasilerden oluşacak kaliteli bir hükümet programı oluşturmak bekliyor. SDSM, Makedonya’daki herkese ‘Hayat’ taşıyacak” ifadelerini kullandı.
Merkez Meclis toplantısında Zoran Zaev tarafından parti üyelerine koalisyon görüşmelerinde gelinen son nokta hakkında da bilgi verildi.
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