



Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında hükümet programını tanıttı.

Zaev, yaptığı konuşmada herkesin başbakanı olacağını ifade ederek, kuracakları hükümetin öncelikleri arasında AB ve NATO üyeliği, siyasi krizin çözülmesi, yeni işyerleri, profesyonel kurumlar, Özel yetkili Savcılığın yürüttüğü tüm soruşturmaların gün yüzüne çıkması maddelerinin yer aldığını belirtti.

Konuşmasında Zaev, "Ben, hangi partili olduğu fark etmeksizin tüm vatandaşların başbakanı olacağım. Vatandaşlar arasında ayrım yapmayacağım. Biz, tek toplum konseptine inanıyoruz." şeklinde konuştu. Siyaset yürütme şeklini değiştireceklerini de söyleyen Zaev, "Artık, siyasetçilerin vatandaşlardan korktuğu ve vatandaşlara hesap verdiği bir ülke olma zamanı gelmiştir." dedi.

Zaev, ayrıca seçim programında bulunan bütün maddelerin hükümet programında da yer aldığını hatırlattı.



Dillerin kullanımı konusuna da değinen Zaev, "Yeni hükümet, Makedonya Cumhuriyeti'nin Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Sırplar, Ulahlar, Romlar, Boşnaklar ve tüm etnik topluluklara ait bir ülke olması yönünde siyaset yürütecektir. Bu nedenle vatandaşların ihtiyaçları olduğu durumlarda dil kullanımı konusunda da çalışmalar yapacağız. Yeni hükümet, ülke genelinde nüfusun yüzde 20'den fazlasını oluşturan toplumların yani Arnavutçanın resmi olarak kullanımının geliştirilmesi konusunda yasa teklifi sunacak. Bu yasayla birlikte Arnavut vatandaşların resmi kurumlarında kendi ana dillerinde konuşmalarını sağlayacak. Bu yasa Makedoncanın ve diğer toplulukların konuştuğu Türkçe, Sırpça, Ulahça ve Boşnakçanın da resmi kurumlarda kullanılmasına engel olmayacak. Bazı belediyelerde 3 ya 4 resmi dil mevcut. Bununla birlikte tüm vatandaşların Anayasal haklarını kullanacaklar." dedi.