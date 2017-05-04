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04 Mayıs 2017 Perşembe

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SDSM Lideri Zoran Zaev Hakim Karşısına Çıktı

SDSM Lideri Zoran Zaev, bugün Üsküp Birinci Asliye Mahkemesi'nde "Rüşvet" davası kapsamında sanık olarak hakim karşısına çıktı.

04 Mayıs 2017 Perşembe 11:58
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SDSM Lideri Zoran Zaev Hakim Karşısına Çıktı



SDSM Lideri Zoran Zaev, bugün Üsküp Birinci Asliye Mahkemesi'nde "Rüşvet" davası kapsamında sanık olarak hakim karşısına çıktı.

Zaev'in savunması, bugün saat 11.00'da AGİT temsilcileri ile resmi görüşme yapması gerektiğini mahkemeye bildirerek duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Hakim, bu talebi kabul ederek duruşmayı 27 Haziran tarihine erteledi.

25 Ocak 2016 tarihinde başlayan davanın bugüne kadar gerçekleşen tüm duruşmalar ertelenmişti.

SDSM Lideri Zoran Zaev, Ustrumca Belediye Başkanı olarak bir işadamından rüşvet almakla suçlanıyor.

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