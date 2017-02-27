Soysal Demokratlar Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev, 67 milletvekilinden hükümeti kurma yetkisi için topladığı imzaları Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'a teslim etti.

Zaev, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ), BESA ve Arnavut Birliği koalisyonu milletvekillerinden aldığı imzaları bugün Cumhurbaşkanlığı konutuna götürdü.



Teslim öncesinde abasına yaptığı açıklamada Zoran Zaev, İvnov'dan hükümet kurma yetkisini beklediğini ifade etti. Açıklamasının devamında ise Zaev, "Elimde hükümet kurmak için yeterli sayıda milletvekilinin imzası var. Bu imzalar Makedonya Cumhuriyeti'ndeki krizin son bulmasını sağlayacak. Sayın İvanov'dan en kısa sürede hükümet kurma yetkisini bana vermesini bekliyor, bir an önce hükümet kurmak için görüşmelere başlamayı ümit ediyorum. Ayrıca tüm vatandaşlara önümüzdeki dönemde hızlı ve sakin bir hükümet değişimi yapılacağının mesajını vermek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın Vodno'daki konutunda gerçekleşen görüşmede Zoran Zaev'e Parti Genel başkan Yardımcısı Radmila Şekerinska ve Genel Sekreter Oliver Spasovski de eşlik etti.

