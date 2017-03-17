Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği Genel Sekreteri ve milletvekili Oliver Spasovski, yaptığı basın toplantısıyla parti olarak meclisin kurucu oturumunun devamı için 67 milletvekilinin imzasıyla başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Spasovski, “Trayko Velyanovski’nin hemen kurucu meclis toplantısını çağırmasını ve en sonunda halkın iradesinin yansıtan bu kilit kurumun çalışmaya başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mecliste ilk olarak Meclis Başkanı seçimi yapılması gerektiğini kaydeden Spasovski, bir kez daha Cumhurbaşkanı İvanov’un hükümeti kurma yetkisini SDSM lideri Zoran Zaev’e vermesini istedi.

Spasovski, Meclis Başkanı için koalisyon ortaklarıyla henüz bir isim üzerinde uzlaşmadıklarını da sözlerine ekledi.