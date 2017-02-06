11 Aralık’ta yapılan seçimlerin ardından yaşanan gelişmeler, iki aya yakın süre geçmesine rağmen halen belirsizlik ortamının hakim olmasına neden oluyor.

Hükümeti kurma yetkisini almasına rağmen bu konuda başarısız olan VMRO-DPMNE’nin ardından, Cumhurbaşkanı İvanov’un, “61 milletvekilinin imzasını getiren parti yetkiyi alır” açıklaması yeni gelişmelere sahne oldu.

SDSM, hükümeti kurmakta kilit rol üstelenecek BDİ’yle görüşmeleri sürdürüyor. Besa ile Arnavut Birliği koalisyonlarının SDSM’ye daha sonuçların açıklanmasından beridiri daha yakın durduğu biliniyor.

SDSM ile BDİ arasında yapılan görüşmelerin içeriği hakkında bilgi verilmese de, kamuoyunda SDSM’nin imzaları alıp hükümeti kurma görüşmelerine devam edilmesi, BDİ’nin ise anlaşma yapıldıktan sonra imzaları vermesini düşündüğü iddia ediliyor.