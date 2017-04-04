Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’u kabul eden ve ortak basın toplantısında hükümeti kurma yetkisini vermeme kararının arkasında duracağını açıklayan Cumhurbaşkanı İvanov’a, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinden tepki geldi.

SDSM’den yapılan yazılı açıklamada, “Gyorge İvanov, yolsuzluğa karışmış siyasileri korumak yerine huzurlu bir hükümet değişimine imkan tanımalı” denildi.

Tusk’un demokrasi, nezaket ve makul temeller üzerine kurulu bir kriz çözümü istediği kaydedilen açıklamada, “AB ve NATO’yla bütümleşme Makedonya vatandaşlarının stratejik hedeflerini oluşturmaktadır. Reform süreci, hukukun üstünlüğünü sağlayacak ve herkese kaliteli bir yaşam sunacak üniter Makedonya’nın yeni hükümet programında öncelikli konudur” ifadeleri kullanıldı.