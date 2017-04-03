Dört maddeden oluşan bir bildiri yayınlayarak halkı milli çıkarların korunmasına davet eden VMRO-DPMNE’ye, SDSM’den yazılı bir açıklamayla tepki geldi.

Halkın çoğunluğunun iradesinin değişim, adalet ve kaliteli bir yaşam olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Demokratik bir şekilde 67 milletvekiliyle çoğunluk oluşturuldu. Üniter Makedonya’nın yeni reform hükümetinin bir programı da var ve bu program şu anda vatandaşlar için tek geçerli belge. Önümüzdeki dönemde huzurlu bir şekilde hiç kimsenin engellemeye hakkı olmadığı bir hükümet değişimi olacak” denildi.

Bildirinin sadece parti lideri Nikola Gruevski’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi girişimi olarak nitelendirildiği açıklamada, “1903 yılında değil, 2017 yılındayız. Bu ülkenin kurtarıcıları değişimi seçen vatandaşlardır” ifadelerine yer verildi.