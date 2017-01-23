Makedonya Savunma Bakanı Zoran Yolevski bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zoran Yolevski'nin ABD Senatörü Jim İnhofe tarafından düzenlenen "Küresel terör ve Siber Tehditler" adlı foruma da katılacağı belirtildi.
Bakan Yolevski'nin ABD ziyareti kapsamında kongre üyeleri, senatörler ve farklı kurum temsilcileri ile de görülmesi bekleniyor.
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