



Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, bugün Arnavutluk’a bir günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Bakan Şekerinska, Arnavutluk ziyareti kapsamında mevkidaşı Mimi Kodeli ile bir araya gelecek. Bu görüşme kapsamında Şekerisnka’nın heyetinde yer alanda Makedonya Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhamet Racaj Arnavutluk Savunma Bakanlığı temsilcileri ile görüşme gerçekleştirecek.

Savunma Bakanı Şekerinska, Arnavutluk Özel Kuvvetler Taburunu da ziyaret ederek orada gerçekleştirilecek olan tatbikatı da izleyecek.

Hatırlanacağı üzere Arnavutluk’a dün Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov da resmi ziyaret gerçekleştirdi.