Makedonya Başsavcılığı, geçtiğimiz Perşembe günü Makedonya meclisinde yaşanan olaylar hakkında şüphelilerden biri için gözaltı, ikisi için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebinde bulundu.

Delil sayılabilecek tüm görüntüleri izleyen savcılık, İçişleri Bakanlığından gelen bilgilerle bir şüphelinin "suç işleyecek kalabalığa" katılmak suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti. Diğer iki kişi için ise adli kontrol şartıyla salıverilmeleri istendi.

İki kişi daha olaya karışmadıkları gerekçesiyle serbest bırakılırken, savcılık iki şüpheli hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

Bununla birlikte 27 Nisan’daki meclisteki saldırılara karıştığı şüphesiyle ifade verenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Bunlardan altısında sekiz günlük gözaltı süresi verilirken, bir kişi ev hapsine gönderildi. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 kişi ise halen aranıyor.

Bunun dışında Başsavcılığa protestonun organizatörleri ve meclis önündeki barikatları kimin kaldırdığına ilişkin raporların da ulaştığı kaydedildi.