TBMM’de dün gündeme alınan “Balkanlarda yaşayan soydaşlarımız ve ülkemizde bulunan Rumeli-Balkan kökenli vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması amacıyla, 7/3/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırma önergesi” tartışmalarında Uluslararası Vizyon Üniversitesi de konuşuldu.

Kürsüye çıkan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, “Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, bizim evlatlarımız olan soydaşlarımız olan Balkanlarda mutlaka istihdam yaratacak, iş imkânı yaratacak, onlara maddi imkânlar yaratacak imkânlar sunmamız gerekiyor.

Burada YÖK'e bir teşekkür etmek istiyorum. Avrupa'da ve Balkanlarda Türkiye Türkçesiyle eğitim veren tek Uluslararası Vizyon Üniversitesi var Makedonya Gostivar'da. Rektör bey ve yardımcılarıyla beraber geldiler, rica ettiler bizden, biz de YÖK Başkanıyla ve ekibiyle görüştük, kendilerine tanınma verdiler. Bu, yapılması gereken çok önemli bir şeydi çünkü Avrupa'da ve Balkanlarda Türkiye Türkçesiyle eğitim yapan tek üniversite. Bu yüzden de YÖK Başkanına ve ekibine de buradan bir teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Balkanlardaki 10 Milyon Soydaşımız Türkiye İçin Caını Vermeye Hazırdır”

Sancaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Balkanlarda ne kadar soydaşımız var? Tahmini 10 milyon. Bu 10 milyon soydaşımıza -hep "Türkiye'nin güvenliği Balkanlardan başlar." diyoruz ya- net olarak söylüyorum size -benim de ailemin, belki de sülalemin yarısı hâlâ orada- eğer ki o insanlardan bir tanesine "Türkiye tehlikede, zor durumda, canını feda eder misin, riske girer misin?" diye sorsanız, inanın, istisnasız bir şekilde bu 10 milyonun, Balkanlarda bulunan 10 milyonun 10 milyonu da canını vermeye hazırdır.”