



Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekillerinden oluşan heyet bugün Gostivar'da Uluslararası Vizyon Üniversitesini ziyaret etti. Heyette MHP Türk Dünyasından ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu yer aldı.

Uluslararası Vizyon Üniversitesini ziyaret eden MHP'li heyet Rektör Fadıl Hoca, Rektör Yardımcıları Mensur Nuredin ve Abdulmecid Nuredin ile bir araya geldi. Heyet daha sonra Uluslararası Vizyon Üniversitesinde öğrenciler ve diğer katılımcılara hitap etti.



Rektör Fadıl Hoca yaptığı selamlama konuşmasında bugünün Uluslararası Vizyon Üniversitesi için önemli ve tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

'Yüz Yıl Sonra Eğitim Kurumuyla Mührümüzü Vurduk'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini belirtti. Günal, konuşmasının devamında Balkanlardan çekilişimizden tam yüz yıl sonra buraya eğitim kurumuyla yeniden mühür vurmanın öneminden söz etti.

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, konuşmasında 1914 yılında Makedonya topraklarından göç etmiş bir ailenin torunu olduğunu ve Evlad-ı Fatihan olarak yeniden 100 yıl sonra bu topraklara geldiğini kaydetti.

'Arkanızda Türk Dünyasının Lideri Devlet Bahçeli Var'

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında "Buradayız, emrinizdeyiz, bundan sonra ne sıkıntınız varsa Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Günal var, biz de ona yapabileceğimiz bütün yardımları yapmaya hazırız. Hiç merak etmeyin sizin yanınızda, arkanızda Türk Dünyasının Lideri sayın Devlet Bahçeli var" ifadelerini kullandı.



Katılımcılara hitaben yapılan konuşmaların ardından Heyette MHP Türk Dünyasından ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'ya teşekkür plaketleri takdim edildi.

Üniversitede gerçekleşen programın ardından gazetemize açıklamalarda bulunan Rektör Fadıl Hoca, "MHP Milletvekilleri, Türk Dünyasının en uç noktasında Balkanlarda Türkiye Türkçesi üzerine eğitim verme hakkına sahip olan yegane üniversite olan Uluslararası Vizyon Üniversitesine bundan sonra destek vereceklerini ve sürekli yanımızda olacaklarını ve sahip çıkacaklarını ifade ettiler" dedi.

'Bu Kültür Köprüsünü Diğer Ülkelerdeki Üniversitelerle Yaşatacağız'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, yaptığı açıklamada, "Balkanlarda Türkçe eğitim veren bir üniversitenin olması bizi gururlandırmıştır. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Oradan bir takım çalışmaları izliyorduk ama Balkan topraklarında soydaşlarımızın, dindaşlarımızın burada hep birlikte kaynaştıklarını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bu kültür köprüsünü tekrar diğer ülkelerdeki üniversitelerle yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

'Türk Soydaşlarımızın Yanındayız'

Kendisi de Makedonya'dan göç eden bir ailenin torunu olan MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Makedonya ziyaretleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün çok değerli çok önemli bir gün bizim için. Makedonya'da bulunmamız bizim için gerçekten paha biçilmez bir değere sahip. Makedonya'da yaşayan Türk soydaşlarımızın, kardeşlerimizin sorunlarının olduğunu biliyoruz ama her zaman onların yanındayız" şeklinde ifadeler kullandı.



'Ben Balkan Çocuğuyum, Bu topraklarda Doğdum'

Balkan Türklerin çok yakından tanıdığı bir isim olan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı gazetemize yaptığı açıklamada "Avrupa'da ve Balkanlarda Türkiye Türkçesiyle eğitim veren tek üniversite olan Uluslararası Vizyon Üniversitesinin ziyaretine geldik. Burada gördüklerimiz karşısında çok duygulandık. Türkiye YÖK'ten de tanınırlığını aldı. İnşallah bu üniversitelerden daha fazla kurulacak ve dünyadnın her yerinde Türkiye Türkçesiyle eğitim veren üniversiteler kurulacak. Ben Balkan Çocuğuyum, bu topraklarda doğdum. Kendi evim burası benim. Buraya geldiğim zaman sanki İstanbul'dan İzmir'e gitmiş gibiyim. Burada Türk olmak, Türklüğü yaşamak çok da kolay değil. Fedakarlık yapıyor buradaki soydaşlarımız" ifadelerine yer verdi.

MHP Milletvekillerinin katılımıyla Uluslararası Vizyon Üniversitesinde gerçekleşen programa ayrıca TDP Milletvekili Yusuf Hasani, TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç, THP Genel Başkan Yardımcısı Menfi İlyas ve Rumeli-Balkan Federasyonu Başkanı Ayhan Bölükbaşı, üniversite öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.