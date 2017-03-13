Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Hollanda’da yaşanan diplomasi skandalıyla ilgili konuştu.

Murat şu ifadeleri kullandı:

“Hollanda'nın ve bazı AB devletlerinin Türk devletinin temsilcileri ve İnsanına, hukuka ve insan haklarına karşı tutumlarını esefle kınamaktayım!



Avrupa'nın bazı devletlerinde artan ayrılıkçı, İslamafobi, kin, nefret söylemleri ve eylemlerden dolayı AB Konseyi acilen toplanmalı, bu tutumları kınamalı, sorumlu devlet ve kişilere karşı acilen işlem başlatmalıdır.



Bu tutum ve hukuka aykırı davranışlardan dolayı Türk Milleti ve Devletinden özür dilemelidirler.”