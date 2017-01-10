



Dondurucu soğukların yaşandığı ve her insanın kendini güvene almak amacıyla evine sığındığı, kötü hava şartlarının yaşandığı bu günlerde, daha doğrusu 9 Ocak 2017 tarihinde ortaya çıkan yangın sayesinde Ohrili Sadık ailesinin evleri tamamen yandı ve yaşanan vahim olay sonucunda aile bu soğuk kış günlerinde evsiz/barksız kaldılar.

Yaşanan bu vahim olayın etkilerini azaltabilmek ve bu mağdur ailenin acısını kısmen de olsa azaltabilmek için, herkesi duyarlı olup yardım etmeye davet ediyoruz.

Herkesin bireysel olarak yapabileceği birşey olduğuna inanıyoruz ve yapacağımız yardımlarla aileye tekrardan yaşanılabilir bir yuva kurabilmelerine destek olabiliriz.



Yardımlarınız için aşağıdaki hesap numarasına yapabilirsiniz:

Muzafer Sadik

Hesap Numarası: 530500020258795 – Ohridska Banka