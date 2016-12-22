Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un geçtiğimiz günlerde Ankara’da suikast sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından, bugün Rusya’nın Üsküp’teki Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı.
Taziye defterini imzalayan ilk isim Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara olurken, meslektaşı Oleg Şçerbak’a başsağlığı dileklerini iletti.
Makedonya’daki büyükelçiler de taziye defterini imzalamak üzere Rusya Büyükelçiliğine gelerek taziyelerini bildirdi.
Taziye defteri, yarın da 10.00-13.00 ile 15.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliğinde Taziye...
Türkçe Eğitim Bayramı Vesilesiyle Ankara’da...
Prof. Dr. İlber Ortaylı Köşe Yazısında...
El-Bab'tan Acı Haber: 10 Asker Şehit Oldu
Yeni Büyükelçiler İvanov'a Güven Mektuplarını...
Başbakan Emil Dimitriev Türkçe Eğitim Bayramını...
Cumhurbaşkanı İvanov Türkiye Mezunları Derneğini...
Büyükelçi Kara’dan 21 Aralık Mesajı
Yorumlar