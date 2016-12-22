Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı.
Saldırgan, Karlov'u yaraladıktan sonra havaya ateş açtı.
Bu sırada salonda bulunan davetliler panik içerisinde kaçışmaya başlayarak salondan çıkmaya çalıştı.
Ağır yaralanan Karlov saldırıının ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırıda bulunan kişinin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Rus RİA haber Ajansı’nın haberinde ise Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
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