Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, metroda iki istasyon arasında düzenlenen terör saldırısında 10 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.
St. Petersburg metrosunun "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonların arasında patlama meydana geldi.
Rus medyasında yer alan haberlerde, patlamanın nedeninin tren vagonuna yerleştirilen parça tesirli bomba olduğu belirtildi.
Putin St. Petersburg'da
Patlamanın olduğu sırada St. Petersburg'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanından rapor aldı.
Putin, terör saldırısının ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti ve patlamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Soruşturma başlatıldı
Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Aleksandır Kurennoy, St. Petersburg metrosunda meydana gelen patlamanın "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.
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