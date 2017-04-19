Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 16 Nisan'daki halkoylamasının sonucundan dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla aradı. Putin, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasından "evet" çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.
Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın önemi de vurgulandı.
Kaynak: TRT Haber
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