Rusya Dışişleri Bakanlığı, Deutsche Welle’nin Makedonca servisinde yer alan haberi “açık bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Makedonya’nın bölünmesiyle ilgili bir konuşma yaptığı dayatmasının, ülkedeki gergin ortamı körüklemek amacı taşıdığı kaydedildi.
Açıklamada, “Lavrov, hiçbir zaman buna benzer açıklamalarda bulunmamış aksine bu tür söylemleri kınamıştır” denildi.
Makedonya’nın “bölünmesi” gerektiği fikrinin ABD’li kongre üyesi Dana Rohrabacher’den çıktığına vurgu yapılan açıklamada, haberin Balkanlar’daki Rusya imajını zedelemek amacıyla yapıldığının altı çizildi.
ABD ve AB yetkililerinin “Renkli devrim” gibi girişimlerle Makedonya’nın içişlerine karıştığı belirtilen açıklamada, bu tür çalışmaların Makedonya’nın toprak bütünlüğüne zarar verdiği ifade edildi.
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