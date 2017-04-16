



Türkiye'de Anayasa değişikliği ile ilgili yapılan halk oylamasında Makedonya'da açılan sandıklardan yüzde 58,0 "evet", yüzde 42,0 "hayır" oyu çıktı.

Halk oylamasında oyların sayımına geçilmesinin ardından Makedonya'daki sandıkların yüzde 100,0'ı açıldı.

Makedonya'da kayıtlı 2 bin 420 seçmenin bin 72'si oy kullandı, bin 66'sı ise geçerli sayıldı. Makedonya'daki seçmenlerin katılım oranı ise %44,3.