Türkiye'de Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması için Makedonya'da sandıklar 8-9 Nisan tarihlerinde açılacak. Makedonya'daki kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenler Üsküp Büyükelçiliğinde oyunu kullanabilecek.
T.C: Üsküp Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması Üsküp Büyükelçiliğimizde 8-9 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olup, oy verme işlemi için girişler, Konsolosluk Şubemizin bulunduğu kapıdan (Slavej Planina) yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.
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