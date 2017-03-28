



Türkiye'de Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması için Makedonya'da sandıklar 8-9 Nisan tarihlerinde açılacak. Makedonya'daki kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenler Üsküp Büyükelçiliğinde oyunu kullanabilecek.

T.C: Üsküp Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması Üsküp Büyükelçiliğimizde 8-9 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olup, oy verme işlemi için girişler, Konsolosluk Şubemizin bulunduğu kapıdan (Slavej Planina) yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.