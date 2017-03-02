



Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'un SDSM'ye hükümeti kurma görevini vermemesi kararının ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan da tepki geldi.

Rama, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Arnavutçanın devletin kurucu vatandaşlarına ait bir dil olduğunu düşmanlara ait bir dil olmadığını ifade etti.

Rama ayrıca "Arnavutlar olmadan Makedonya da olmaz" sözlerini de paylaştı.

