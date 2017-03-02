



'Ortak Bir Makedonya İçin' adlı sivil toplum inisiyatifinin Arnavut partilerinin platformuna karşı organize ettiği protestolar bugün de devam etti. Vatandaşlar bugün de saat 17.00'da başbakanlık binası önünde toplandı. Kalabalık Üsküp'ün merkezinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Vatandaş Ofisinin önünde durarak Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'a destek verdi. Kalabalık oradan meclise doğru yürüdü.



Başbakanlık binası önünde okunan bildiride, "Bizler Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar, Sırplar ve diğer etnik toplulukları olarak ortaya koyduğumuz isteklerin şimdiye kadar biri kabul edildi. Bundan sonra siyasi partilerden özellikle VMRO-DPMNE ve SDSM'den Makedonya'nın iki dilli bir ülke olmasını öngörecek yasasını Meclisten geçmesine izin vermemelerini istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Farklı sanatçıların da yaptıkları konuşmalarda Makedonay'nın sadece iki değil çok etnikli bir ülke olduğu vurgulandı.

'Ortak Bir Makedonya İçin' adlı sivil toplum inisiyatifinin önde gelen isimlerinden Bogdan İlievski Meclis önünde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. İlievski konuşmasında, "İsteklerimiz arasında Makedonya'nın Avrupa Birliği ile müzakerelere derhal başlamasıdır. Çünkü Makedonya vatandaşları Avrupalıdır. Avrupa medeniyetine sahiptir. Makedonyalı gençler kendilerini Avrupa'ya yakın hissediyor. Rahibe Teresa, Kliment Ohridski ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimler hedeflerine doğru Makedonya'dan yola çıkmışlardır. BU nedenle Makedonya'nın Avrupa Birliği'nin üyeleri arasında yer almasını istiyoruz." dedi.

Kalabalık Meclis önünde sakin bir şekilde protestolarını tamamladı.

