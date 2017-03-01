Arnavut partilerinin taleplerine karşı üç gün önce “Ortak Bir Makedonya İçin” inisiyatifinin başlattığı protestolar, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un hükümeti kurma yetkisini Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğine (SDSM) vermemesi kararının ardından kutlamaya dönüştü.

Başbakanlık binası önünde toplanan protestocular, milliyetçi şarkılar söyleyerek meclis binasına geldi.

Protestocular, üç gündür yaptıkları eylemle ilk “galibiyeti” aldıklarını, devamının geleceğini söyledi.

Meclis binasına önüne gelen kalabalık, sembolik olarak sarı kırmızı şemsiyeler açtı.



Daha sonra SDSM genel merkezine doğru yürüyüşe geçen binlerce kişilik kalabalık, dün VMRO-DPMNE’ye yaptıkları çağrıyı tekrarladı. Protestocular, SDSM’ye Arnavut partilerinin taleplerini reddetmesini istedi.

Organizatörler, ilk taleplerinin yerine getirildiğini ancak VMRO-DPMNE ve SDSM’den Arnavutçanın resmi dil olmasını sağlayacak meclis oylamasında “hayır” oyu kullanması, partilerin seçim programlarında yer almayan hiçbir talebi/platformu kabul etmemesi ve tüm partilerin ortak bir platform hazırlaması gibi talepleri yerine getirilene kadar protestolara devam edeceklerini açıkladı.

