Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren’de Türk bayrağı ile ilgili yeniden tatsız bir olay yaşandı. Türk bayrağına kısa bir süre içinde ikinci kez saygısızlık edildi. Kimliği belirsiz kişiler, Kosova’nın bağımsızlığının 9’uncu yıldönümü vesilesiyle meydan ve caddelere diğer ülkelerin bayraklarıyla birlikte asılan Türk bayrağını ışıklandırma direğinden çekti.

Zor kullanılarak yerinden çekilen Türk bayrağı yanındaki ABD bayrağına dokunulmadı. Son dönemlerde Prizren’de Türk bayrağına yapılan ikinci saldırıyı teşkil etti.

Türk bayrağına ikinci kez yapılan bu çirkin saldırı, Kosova Türk Demokratik Partisi tarafından kınandı. Kınama mesajında, “Kosova’nın 9. Bağımsızlık kutlamaları arifesinde Prizren’in Arberia semtinde Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz. Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı olduğu gibi Kosova Türklerinin de bayrağıdır. Bayraklar, her iki toplumu bir araya getiren ve birleştiren en önemli hususların başında bulunmaktadır. Türk bayrağına yönelik yapılan bu saldırı sadece Türk Toplumuna değil Kosova’nın etnik yapısına bir saldırı hüviyeti taşımaktadır” denildi.

Kaynak: Kosovaport