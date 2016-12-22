Priştineli Türkler İstanbul’da meydana gelen terör saldırılarını kınadı. “Teröre lanet- Türkiye’ye destek” sloganı altında sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüşe, aydınlar, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Priştine sokaklarında Türk ve Kosova bayrakları ile yürüyüş yapan Kosovalılar, sokakları “ şehitler ölmez vatan bölünmez “ sloganlarıyla inletti. Ellerinde Atatürk’ün fotoğrafını taşıyan öğrenciler, teröre lanet yağdırdı.

Priştine’de hüküm süren güneşli ancak soğuk havaya rağmen yürüyüşe katılanlar, Priştine’nin eski bölümünden Türkiye’nin Kosova Büyükelçiliği binasına kadar slogan atarak yürüdü. Türk ve Kosova bayraklarını dalgalandıran Kosovalılar, her zaman Türkiye’nin yanında olacağını ifade ettiler.

Priştine’nin çoğu büyükelçiliklerin yer aldığı cadde boyunca Türkiye lehine slogan atan Priştineli Türkler, Türkiye’nin acısını paylaştıklarını duyurdu.

T.C. Priştine Büyükelçiliği binası önünde toplanan Kosovalılar, İstanbul’da meydana gelen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Ardından da büyükelçilik binasına çiçekler koyuldu. Burada da “şehitler ölmez vatan bölünmez, “kahrolsun PKK” sloganlarını haykıran Kosovalı Türkler, anavatanları Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.

Türkiye’nin Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da yürüyüşe katılanları büyükelçiliğin kapısında karşılayarak, gördüğü manzara karşısında duygularını gizleyemedi. Yürüyüşe katılanlara seslenen Büyükelçi Kılıç, terörü kınadıkları ve Türkiye’ye destek vermelerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Büyükelçi Kılıç, “inşallah hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz” ifadesini kullandı.



Yürüyüşe katılan öğretmen Birsen Şufto, yürüyüşün öğrencilerin ve velilerin isteği üzerine düzenlendiğini belirterek, “Hepimiz çok üzgünüz, terörü desteklemiyoruz, dünyanın her neresinde olursa olsun, bilhassa anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen terörü kınıyoruz. Biz de Türkiye’yiz, biz de Türk’üz , bu bayrak için buradayız. Her zaman Türkiye’nin yanında olduk , yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Priştine Şubesi Başkanı ve Priştine Belediye Meclis üyesi Cüneyd Ustaibo da , “İçimiz yandı, canımız yandı. Bu terör içimizi yaktı. Umarız ki artık terör kökünden temizlenir ve Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilir ve yapacaktır. Biz buradan tüm Türkiye halkına sayın Cumhurbaşkanımıza, b,Başbakanımıza , Türkiye halkına herkese başsağlığı diliyoruz. Bilin ki bizim de burada canımız yanıyor” diye belirtti.

Öğrenci Kaan Maksut da Kosova’da az bir çoğunluğa sahip olduklarını belirterek, “ az da olsak da biriz ve güçlüyüz. Terörü lanetliyoruz ve teröre karşı hep ayakta duracağız.Sadece biz Kosova’daki Türkler olarak değil, Türkiye’deki Türklerle hep beraberiz.En azından gönüllerimiz onlarla birlikte. Sonuçta hepimiz tek bir yolda yürüyoruz.Hepimizin kanı Türk kanı ve bu yüzden de bu olaylar çok acı verici tabiî ki” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün ardından büyükelçilikte açılan taziye defteri imzalandı.

Terörü kınamak ve Türkiye’ye destek ifadelerinde bulunmak için yüzlerce Kosovalı T.C. Priştine Büyükelçiliği’ne akın etti.

Kaynak: Kosovaport