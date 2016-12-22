Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Ankara’da Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan suikast hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Poposki, “Rusya’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan suikasttan derinen sarsıldım. Ailesi, arkadaşları ve Rusya Dışişleri Bakanlığına samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
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