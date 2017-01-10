Arnavut partilerinin ortak platformu açıklayarak büyük taleplerde bulunması, bunları yaparken de Arnavutluk ve Kosova’da üst düzey siyasilerle görüşmesine yönelik tepkiler devam ediyor.

Komşu ülkelerin siyasetine karışmanın komşuluk ilişkileriyle bağdaşmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, “Komşu ülkenin Cumhurbaşkanı veya Başbakanının içişlerine karışması doğru bir şey değil. Özellikle demokratik seçimleri yapılıp hükümet kurulmaya çalışıldığı bir dönemde bölgeye yanlış mesajlar veriyor” ifadelerini kullandı.

Poposki, ülke olarak komşularla işbirliğinde her zaman uygun davrandıklarını söylerken, komşu ülkelerin herkesi etkileyecek mayınlar yerleştirmek yerine bu yolda kendilerine katılmalarını istedi.



Bilindiği üzere 11 Aralık seçimlerinde milletvekili çıkartan iki Arnavut Partisi ve iki koalisyonun liderleri Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yla hem ayrı ayrı hem de toplu bir görüşme yapmıştı. Geçtiğimiz hafta da Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’yle görüşen liderler ardından yeni hükümet görüşmelerinde talep edecekleri 7 ana başlıktan oluşan platformu kamuoyuna duyurmuştu.