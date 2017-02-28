



Özel Yetkili Savcılık bugün kömür kazıma çalışmaları için sahte belgelerle ihale kazanıldığı ile ilgili "Trust" isimli yeni bir soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında şüpheliler arasında üç şirket ve üç kişi yer alıyor.

Özel Yetkili Savcı Fatime Fetai, soruşturma ile ilgili yatığı açıklamada şirketler bir araya gelerek sahte belgelerle ihale kazandıkları ve bu doğrultuda da 17 milyon 235 bin 772 Euro kazandıklarını ifade etti. Fetai, 7 Ekim 2011 yılında açılan ihaleye sahte belgelerle katılan şüpheliler arasında Transmet, Sileks ve Vato şirket yöneticileri yer alıyor.

Özel Yetkili Savcılığında yapılan basın toplantısında konuşan Katica Yaneva, "Titanik" soruşturmasının genişletildiğini de belirtti.