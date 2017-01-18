Özel Yetkili Savcılık, bugün internet sitesinden yayınladığı bir açıklamayla, kamuoyunda “Puç” (Darbe) olarak bilinden davanın iddianamesinin, Üsküp Birinci Asliye Mahkemesine başvurularak geri çekileceğini duyurdu.

Buna gerekçe olarak ise iddianamenin, ellerinde bulunan deliller ve “Target” ile “Tvırdina” soruşturmalarında elde edilen bulgularla örtüşmemesi olarak gösterildi.

Bilindiği üzere “Puç” davasında SDSM lideri Zoran Zaev’in yanı sıra “Puç” davasında eski istihbarat şefi Zoran Veruşevski ve eşi Sonya Veruşevska ve Branko Palifrov da sanıklar arasında yer alıyor.

Dört sanık da casusluk, devlet yöneticilere karşı şiddet ve yasadışı dinlemeler yapmakla suçlanıyor.