



Özel Yetkili Savcılık bugün başlattığı yeni 4 soruşturmayı tanıttı. "Tabla", "Trista", "Total" ve "Tifani" isimli soruşturmalar kapsamında İçişleri Bakanlığına araç alımı, Zayas'ta okul inşaatı ve vergi kaçırma suçlarından 4 kişiden şüpheleniliyor.

Soruşturmaları tanıtan Savcı Fatime Fetai, "Tabla" soruşturması kapsamında okul inşaatı için görevi kötüye kullanma suçundan bir okul müdürünün şüpheliler arasında yer aldığı ifade edildi. Savcı Fetai, okul inşaatının yasa dışı ihalesiz yapıldığından şüphelenildiğini söyledi.

İkinci soruşturma "Trista" kapsamında ise İçişleri Bakanlığı'na 300 adet araç satın alımı konusunda bir Bakan Yardımcısı tarafından Makedonya bütçesine görevi kötüye kullanarak 453 bin 570 Euro zarar verdiği şüpheleniliyor.



"Total" ve "Tifani" adlı soruşturmalar ise 2008 ile 2015 yılları arasında biri 63 bin 31 Euro diğerinin ise 16 bin 924 bin Euro olmak üzere iki şirket vergi kaçırmakla suçlanıyor.