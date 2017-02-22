Centar Belediyesinde yaşanan olaylarla ilgili başlatılan mahkeme süreci bugün yeni duruşmayla devam etti.

Hakime hakaret nedeniyle Özel Yetkili Savcılar Katica Yaneva ve Fatime Fetai’ye 2 biner avro para cezasına çarptırıldı. Fetai, hakim Tatyana Mihaylova’nın geçtiğimiz duruşmanın tutanaklarını eksik hazırladığını söylerken, Yaneva ise hakimin bu unvanı taşımaya layık olmadığını söyledi.

Yapılan uyarı ve cezaların ardından Mihaylova duruşmayı erteleme kararı aldı.

Centar Belediyesinde, Haziran 2013’te düzenlenen protesto ve ardından yaşanan kavgalarla alakalı 14 kişi şüpheli durumda. Bunlardan beşi azmettirmek, diğerleri ise olayları çıkartmakla suçlanıyor.

Şüpheliler arasında yer alan eski Başbakan ve VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski, bugün duruşmaya katılırken, çıkışta duruşmada yaşananları “tiyatro” olarak nitelendirdi.

Duruşma 10 Mart tarihine ertelendi.