Makedonya’da çoğunluğu sıcak hava nedeniyle çıkan ve hızlıca yayılan orman yangınlarında şu ana kadar 590 hektarlık alanın kül olduğu açıklandı.

Makedonski Brod’a bağlı Trebovlye köyünde çıkan yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken, Kurtarma ve Koruma Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Makedonya ordusu, 8 belediyenin itfaiyecileri, Makedonya Ormanları kamu kurumu, yerel yönetimler ve 2 helikopter sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. 28 kişi yangın nedeniyle dün tahliye edildi. Burada çıkan yangın hakkında kundaklama şüphesi bulunuyor.

Aynı şekilde dün saat 11 sularında halen nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Köydeki evlere 300 metre yakınlığa kadar yaklaşan yangının söndürülmesi için tüm çalışmalar seferber edildi.



Breznica köyünde çıkan yangında ise birkaç yazlık ev yandı. Evlerin boş olduğu kaydedildi. Jeden dağı eteklerinde 21.15 sularında çıkan yangın, Raduşa köyüne doğru ilerledi.

Bunun yanı sıra ülke genelinde büyüklü küçüklü 360 kadar yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor. Hükümet, yangın söndürme çalışmalarına ordunun da katılmasını kararlaştırdı.