TİKA’nın desteğiyle bu yıl sekizinci kez düzenlenen Yaz İzcilik Kampında, bugün 15 Temmuz Demokrasi Zaferi etkinlikleri kapsamında şehitleri anma merasimi gerçekleşti.

Türkiye, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Arnavutluk’tan 400 izcinin yer aldığı 2017 Uluslararası Makedonya İzci Kampında düzenlenen törene TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, Kalkan Derneği Başkanı Cengiz Destan, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve diğer davetliler katıldı.



Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan duayla başlayan etkinlikte konuşan TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, TİKA olarak dünyanın birçok ülkesinde etkinlik ve proje gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İzcilik kampı faaliyetinin devletler ve toplumlar arasındaki kültürel ve sosyal dayanışmanın tesis edilmesi amacıyla yapıldığını kaydeden Ayden, “Buradan altı ülkeden izci kardeşlerimiz var. Bu altı ülkeden gelen arkadaşlarımızın ve özellikle siz gençlerin bunu çok iyi bilmesini isteriz; Asla ve asla, din kisvesi altında bile olsa, eğitim amacıyla da olsa, bir takım mekanizmaları kullanarak sizleri kandıracak olan hain FETÖ örgütünün ağına düşmeyin” tavsiyesinde bulundu.



Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında izci arkadaşlarının çok sayıda tankı ele geçirdiğini belirtti. Subaşı, izcilik kampına katılanlara başarı temennilerini dile getirdi.

Kampın organizasyonunu üstelenen Kalkan Derneği Başkanı Cengiz Destan, kendilerine bu imkanı sağlayan TİKA’ya teşekkürlerini sundu. Destan, darbe girişimi sırasında kendi derneklerinden bir grup izcinin Ümraniye’de olduğunu hatırlatırken, Makedonya’da kalanlar olarak Türk bayraklarıyla sokaklara çıktıklarını belirtti.



Destan, “Bu kampımızı güzelleştiren misafirlerimize teşekkür etmek istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin de izcileri selamladı. Konuşmaların ardından protokole hediye takdim edildi.



Dün başlayan ve bu yıl sekizinci kez düzenlenen 2017 Uluslararası Makedonya İzci Kampı, yarın sona erecek.