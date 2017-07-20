Bağımsız Balkan Haber Ajansına (İBNA) açıklamalarda bulunan Makedonya ile Yunanistan isim krizinin çözümünde için BM’nin atadığı özel yetkili Matthew Nimetz, sorunun çözümü için “yeni bir tepi” olduğunu söyledi.

Makedonya’da kurulan yeni hükümetin isim sorununun çözümünü öncelikler arasında koyduğunu kaydeden Nimetz, AB ve NATO üyeliği yolunda bu sorunun engel olarak görüldüğünü belirtti.

Bundan sonraki adımı ne olacağına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Nimetz, Üsküp ve Brüksel’deki görüşmelerinin ardından önümüzdeki aylarda iki ülkenin temsilcileriyle sürekli irtibatta olarak ileriye dönük yeni bir plan oluşturmaya çalışacağını söyledi.

Nimetz, son görüşmelerinde isim sorunu hakkında yeni bir çözüm önermediğini ve öncelikle konuşulması gereken konular olduğunu vurguladı.