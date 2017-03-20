



Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununun arabuluculuğunu yapan BM Temsilcisi Matthew Nimetz, Makedonya'daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Nimetz, açıklamasında "Makedonya'daki gelişmelerden endişeliyim. Ülke, istikrarlı Makedonya'nın güvenliğini risk ve tehlike altına alan bir seviyeye getirildi" sözlerini kaydederek bu sorunun demokratik yollarla Anayasal çerçevede çözüleceğinden ümitli olduğunu da söyedi.

Nimetz, "Başka bir yorumda bulunma istemiyorum. Çünkü şu anda isim sorununa odaklanmış bulunuyorum. Fakat ülkedeki barış ve istikrardan endişe ettiğimi ifade etmek istiyorum. Siyasetçiler ve vatandaşların bu sorunu en iyi bir şekilde atlatacaklarını ümit ediyorum" dedi.