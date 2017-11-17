



Makedonya ile Yunanistan arasındaki Birleşmiş Milletler (BM) isim sorunu arabulucusu Mathew Nimetz, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde Brüksel’de iki ülke temsilcileri ile toplantı yapacak.

Nimetz’in kabinesinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki isim sorununun çözümü konusunda BM’nin çabaları sonucu bu görüşmenin gerçekleşeceği ifade edildi.