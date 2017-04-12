



Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazak dilinde Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme talimatı verdi. Nazarbayev, 2025 yılına kadar tüm kitapların, süreli yayın ve resmi belgelerin Latin alfabesinde yayınlanmaya başlaması gerektiğini belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanının resmi internet sayfasında yayınlanan “Oryantasyon: Geleceğin manevi canlanması” (Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру) adlı makalesinde Nazarbayev, Kazakistan hükümetine 2017 yılının sonuna kadar Kazak Kiril alfabesinin Latin alfabesine geçiş grafiğini hazırlama talimatı veriyor.

Bu geçişin “siyasi nedenlere” bağlı olduğunu belirten Nazarbayev makalesinde, günümüz Kazakistan’ında farklı alfabelerin kullanımıyla ilgili tarihi bilgi veriyor. 10. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar ülkede Arap alfabesinin kullanıldığını belirten Nazarbayev, 1929 yılında Latin alfabesine geçiş kararının alındığını, Kiril alfabesine ise 1940 yılında geçildiğini anımsattı.

2017 yılının sonuna kadar bilim insanları ve toplum temsilcileri ile yapılan görüşmelerden sonra Latin alfabesi esasında yeni Kazak alfabesinde tek standardın hazırlanması gerektiğini ifade eden Nazarbayev, 2018’den başlayarak ortaokul için Latin alfabesinde kitapların yayınlanması ve yeni alfabede eğitim için uzmanların hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra Nazarbayev, Latin alfabesine geçişin ilk döneminde hem Kiril hem Latin alfabesinin kullanılacağını bildirdi.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı - QHA