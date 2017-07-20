NATO’nun Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Büyükelçi Tacan İldem, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Makedonya’ya geldi.

Savunma Bakanı Radmila Şekerinska’yla görüşen İldem, daha sonra Meclis Başkanı Talat Caferi’yle bir araya geldi.

Meclisten görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, NATO üyeliğinin konuşulduğu kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yeni hükümete verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunan Caferi, 2008 yılında Bükreş Zirvesinde “yarım kalan” üyelik meselesinin komşularla yapıcı diyalog ve reform sürecine verilecek ağırlıkla tamamlanabileceğini söyledi.

İkili Karadağ’ın NATO’nun 29. üyesi olması konusunda olumlu görüşlerini açıklarken, Caferi en kısa sürede Makedonya’nın NATO’nun 30. üyesi olması temennilerini dile getirdi.

Hukukun üstünlüğü, Ohri Çerçeve Anlaşması ve çok etnili bir toplumun güçlendirilmesi ile iyi komşuluk ilişkileri alanlarında NATO olarak Makedonya’ya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan İldem, Makedonya’yı NATO üyesi komşu ülkelerle daha iyi ikili ilişkiler geliştirmesi konusunda cesaretlendirdi.



Şekerinska-İldem görüşmesinde de NATO’ya üyelik süreci gündeme gelirken, Savunma Bakanı Şekerinska Makedonya’nın NATO üyeliğinin bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

İldem, Başbakan Zoran Zaev’le de bir görüşme gerçekleştirirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.