15 Temmuz “Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” başlığıyla Makedonya’da düzenlenen etkinlikler bu akşam da devam etti.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşavirliği ve Makedonya İslam Birliği işbirliğinde Mustafa Paşa camiinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.



Mevlit programında Devlet Bakanı Adnan Kahil ve T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara başta olmak üzere Üsküp ve diğer şehirlerden çok sayıda cemaat katıldı.



Din hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, 2013 Dünya Kur’anı Kerimi Güzel okuma yarışmasında birincisi Yaşar Çuhadar, 2015 Dünya Kur’anı Kerimi Güzel okuma yarışmasında birincisi Nebi Yaşar ve 2017 TRT 1 Kur’anı Kerimi Güzel Okuma birincisi Mustafa Altın mevlit programını eda etti.