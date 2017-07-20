Makedonya’da, “Demokrasi Zaferi ve Şehitleri” anma adı altında yapılan 15 Temmuz etkinlikleri bugün de devam edecek.

T.C. Üsküp Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, T.C. Üsküp Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşavirliği ve Makedonya İslam Birliği oranizasyonunda bugün camilerde yapılacak programlar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“14 Temmuz 2017’de saat 12.00 ile 13.00 arasında Türkiye’den gelen; 2013 Dünya Kur’anı Kerimi Güzel okuma yarışmasında birinci olan Yaşar Çuhadar, 2015 Dünya Kur’anı Kerimi Güzel okuma yarışmasında birinci olan Nebi Yaşar, 2017 TRT 1 Kur’anı Kerimi Güzel Okuma birincisi Mustafa Altın tarafından Mustafa Paşa Camiinde “Kur’an Ziyafeti” sunulacaktır.

Kur’an Ziyafeti akabinde, yine Mustafa Paşa Camiinde Şehitler için Makedonya’da okunan 57 Hatmi Şerifin duası yapılacaktır.

Saat 21.15 ile 22.00 arası yine Mustafa Paşa Camiinde Mevlidi Şerif okunacaktır.”

Bunun yanı sıra bugünkü etkinlik programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın basın toplantısı düzenleyecek. Cuma namazının ardından ise 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok Üsküp’teki konutlarının önünde anılacak.

