



Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 118. yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Törene Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zoran Yolevski, Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zeynep Gündüz, Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhamed Racay, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi Tuğgeneral Süleyman Ertizman, Milletvekili Yusuf Hasani, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende bir dakikalık saygı duruşu ve Makedonya ile Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından selamlama konuşmalarına geçildi.

'Makedonya Büyük Devlet Adamları Yetiştirmiş Bir Coğrafyadır'

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi Tuğgeneral Süleyman Ertizman, yaptığı açılış konuşmasında "Köklü bir maziye sahip olan Makedonya, tarihin en eski zamanlarından itibaren ayrı ayrı uygarlıkların yükseldiği, farklı dil ve mezheplerin barındığı zengin bir coğrafya olmuştur. Makedonya aynı zamanda Büyük İskender, Mustafa Kemal Atatürk gibi dünya tarihine damgasını vurmuş büyük devlet adamları ve komutanlar yetiştirmiş bir coğrafyanın adı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Zoran Yolevski yaptığı konuşmada, Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının bu denli büyük bir komutanın Makedonya topraklarında eğitim gördüğünden son derece onur duyduğunu belirtti.

'Tarih Boyunca Türk-Makedon İlişkileri' Adlı Kitap Tanıtıldı

Konuşmasında Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkileri anlatan bir kitabın da tanıtımını yapa Bakan Yoelvski, "2010 yılında müşterek kutlamayla birlikte 13 Mart tarihinde bugün tanıtımını yaptığımız 'Tarih Boyunca Türk-Makedon İlişkileri' adlı eserine yayınlanması konusunda ortak yayın projesini başlatmıştık. Makedonca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde hazırlanan 600 sayfalık bu eserde Makedonya ve Türkiye Cumhuriyetlerinde 14 üniversite üyesinin bilimsel makaleleri yer almaktadır. Bu eser asırlarca omuz omuza yaşamış ve kimliklerini koruyabilmiş Türk ve Makedon milletlerinin ve diğer etnik ve dini topluluklarının yüzyıllar boyunca süren bağların, dostluğun ve işbirliğine tanıtlık etmektedir." şeklinde konuştu.



Bakan Yolevski son olarak da "Bildiğiniz gibi Makedonya Cumhuriyetinin dış politikasındaki asıl hedefi NATO ve AB üyeliğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Makedonya'ya vermiş olduğu destek son derece önemlidir." dedi.

'Makedonya ve Türkiye Dostluk Bağıyla Birbirine Kenetlenmiştir'

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zeynep Gündüz, yaptığı konuşmada böylesine nadide bir okulun Manastır'da kurulmuş olmasının tesadüf olmadığını ifade etti.

Konuşmasının devamında Türkiye Makedonya ilişkilerine de değinen Gündüz, "Ortak tarihi bir mirası paylaşan Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dostluk ve kardeşlik bağıyla birbirine kenetlenmiştir. Balkanlarda barış, istikrar ve ortak yaşama kültürünün bir örneği olarak gördüğümüz Makedonya'nın her alanda ilerlemesi, daha müreffeh olması en büyük arzumuzdur." dedi.



Konuşmaların ardından misafirler Manastır Askeri İdadi binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün anı odasını ziyaret ederek anı defterini de imzaladı.